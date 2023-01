FOTO – Lautaro Martinez segna e manda baci, l’Inter ringrazia

Lautaro Martinez segna ed esulta con i baci per il suo gol contro il Parma in Coppa Italia. L’Inter ringrazia l’argentino per la rimonta, che intanto pubblica su Instagram questa foto.

AMORE – Lautaro Martinez risulta decisivo anche nella partita dell’Inter contro il Parma. In Coppa Italia l’argentino trova il primo gol nerazzurro dopo l’iniziale svantaggio. L’esultanza dimostra immenso amore e l’argentino pubblica su Instagram i suoi baci verso il pubblico.

Lautaro Martinez scrive anche: «Forza Inter!»