Inter, oggi ripresa degli allenamenti: assenti in sette più Inzaghi

L’Inter ha avuto tre giorni liberi dopo la vittoria per 2-1 sul Venezia di sabato pomeriggio. Oggi la ripresa degli allenamenti, senza i sei nazionali (e l’infortunato Correa) più Inzaghi positivo. Testa al derby.

RIPRESA NON AL COMPLETO – Rispetto alle solite soste per le nazionali il gruppo dell’Inter che torna ad allenarsi oggi ad Appiano Gentile ha molti più giocatori a disposizione. Mancheranno l’infortunato Joaquin Correa, che ne avrà ancora per qualche settimana, così come i nazionali sudamericani Lautaro Martinez (Argentina), Alexis Sanchez (Cile) e Matias Vecino (Uruguay). A loro si aggiungono i tre convocati da Roberto Mancini per lo stage dell’Italia (vedi articolo): Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e il partente Stefano Sensi. Questo in attesa delle novità dal mercato. Con Simone Inzaghi positivo da lunedì al COVID-19 e in isolamento a guidare gli allenamenti dell’Inter sarà il vice Massimiliano Farris. Da oggi comincia la marcia d’avvicinamento vera e propria al derby contro il Milan. La stracittadina è in programma sabato 5 febbraio alle ore 18 (vedi calendario). E l’Inter ci arriva da prima in classifica a +4 con una partita in meno.