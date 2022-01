Italia, da oggi via allo stage con tre giocatori dell’Inter: il programma

È sosta per le nazionali, ma giocheranno soltanto quelle sudamericane e le otto rimaste in Coppa d’Africa. Per l’Italia da oggi c’è uno stage, con tre giocatori (pronti a diventare due) dell’Inter.

VISTA PLAY-OFF – L’Italia sarà impegnata giovedì 24 marzo (ore 20.45) contro la Macedonia del Nord nella prima partita dei play-off per i Mondiali del 2022. A due mesi dall’appuntamento Roberto Mancini ha definito uno stage, in programma da oggi a venerdì a Coverciano. Raduno entro mezzogiorno, poi alle 15.30 di questo pomeriggio il primo allenamento, si ripete domani alla stessa ora e si chiude venerdì alle 10.30. Sono tre i giocatori dell’Inter, anche se diventeranno due perché Stefano Sensi sta andando in prestito alla Sampdoria. Questo l’elenco dei convocati, aggiornato con alcuni cambi.

ITALIA – I CONVOCATI PER LO STAGE

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Caleb Okoli (Cremonese), Luca Pellegrini (Juventus), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Mario Balotelli (Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).