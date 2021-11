Inter-Napoli, 4 i nerazzurri da valutare: uno preoccupa più degli altri

Inter-Napoli è la sfida in programma domenica alle ore 18.00, valida per la tredicesima giornata di Serie A. Inzaghi deve far fronte a una serie di problemi legati agli infortuni subiti in Nazionale dai giocatori nerazzurri. Finora un solo assente annunciato, vale a dire de Vrij (vedi articolo). Da valutare le condizioni di Bastoni, Lautaro Martinez, Sanchez e Dzeko

CHI C’È E CHI NO – Inter-Napoli si avvicina e Simone Inzaghi è costretto a fare la conta di disponibili e indisponibili. Molti nerazzurri, infatti, non rientrano al meglio dai loro impegni con le Nazionali. Per ora l’unica assenza annunciata è quella di Stefan de Vrij, che salterà sicuramente anche lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Non al meglio Alessandro Bastoni ed Edin Dzeko, che si stanno comunque allenando ad Appiano Gentile e potrebbero farcela per domenica. Da valutare le condizioni di Lautaro Martinez, uscito al 45′ di Argentina-Brasile dopo una serie di brutti interventi subiti: l’argentino comunque non sembra preoccupare. A dare più pensieri è Alexis Sanchez, uscito dalla sfida tra Cile ed Ecuador visibilmente dolorante. Il cileno svolgerà presumibilmente degli esami approfonditi, ma al momento appare alquanto complicata una sua presenza contro il Napoli.