Inter-Napoli, Spalletti stasera ritrova 3 nazionali: un indisponibile – Sky

Inter-Napoli è la sfida in programma domenica alle ore 18.00 a San Siro. Massimo Ugolini – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, fa il punto in casa azzurra, dove piano piano stanno rientrando tutti i Nazionali. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

SAPORE DIVERSO – Inter-Napoli ha un sapore diverso dal solito, secondo Massimo Ugolini: «L’Inter ha vinto solo sei volte a San Siro, due nella gestione De Laurentiis ma mai questi successi sono valsi la vittoria del titolo. Stavolta è diverso perché l’Inter è Campione d’Italia, il Napoli è in testa alla classifica e sbancare San Siro avrebbe una portata emotiva eccezionale. Saranno 90 minuti importanti per il futuro prossimo del Napoli. Vincere a Milano e mandare l’Inter a -10 sarebbe qualcosa di estremamente significativo».

NESSUN PROBLEMA – E sulle scelte di Luciano Spalletti, non sembrano esserci molti dubbi: «Turnover? Non credo perché i giocatori sono allenati, oggi sono rientrati gli italiani più Zielinski. Stasera toccherà invece a Osimhen, Anguissa e Mertens. A questo punto mancano solo Ospina e Lozano. Manolas è rientrato in gruppo, l’unico indisponibile è Malcuit. Mi aspetto un Napoli con il solito asse portante».