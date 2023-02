Inter-Milan, Pioli prepara una formazione difensiva: le possibili scelte – Sky

Il Milan, archiviata la brutta sconfitta contro il Sassuolo, si prepara al derby contro l’Inter in programma domenica sera. Manuele Baiocchini, in collegamento su Sky Sport, fornisce le ultime sulla giornata di allenamento dei rossoneri

DIFENSIVA – Pioli, in vista di Inter-Milan, prepara una formazione più difensiva. Le ultime da Manuele Baiocchini: «Allenamento molto più lungo rispetto ai soliti impostati da Stefano Pioli. Almeno di 40 minuti, ha voluto ed ha chiesto la massima concentrazione sulla parte tattica svolta al termine dell’allenamento. Ha provato diverse soluzioni, ancora non ha un idea chiara degli 11 che andranno in campo, vuole tenere tutti sulla corda. Sta provando una squadra più difensiva, un 4-3-3. o una difesa a 3 con gli esterni molto bassi. Pioli non recupera nessuno degli infortunati. A centrocampo ritorna Krunic dal 1′ e ballottaggio Pobega/Vranckx. In attacco Giroud e Leao sicuri del posto, a completare il tridente dovrebbe esserci Saelemaekers».