Inter-Milan, Brozovic a disposizione! Inzaghi ha scelto l’attacco – SM

Inter-Milan è in programma domenica alle 20:45. Inzaghi, per la stracittadina, avrà a disposizione anche Marcelo Brozovic. Le ultime sulle possibili scelte di formazione del tecnico da SportMediaset

SCELTE – Buone notizie per Simone Inzaghi in vista di Inter-Milan. Sia Marcelo Brozovic che Samir Handanovic, infortunati di lungo corso, secondo Sportmediaset saranno a disposizione del tecnico. Entrambi partiranno dalla panchina. In difesa si rivedrà Skriniar che andrà a comporre con Acerbi e Bastoni il terzetto difensivo di fronte ad Onana. A centrocampo conferme per Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dimarco a sinistra e Dumfries a destra. Attacco affidato alla coppia Lautaro Martinez-Dzeko.

Fonte: SportMediaset.it