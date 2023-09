Inter-Milan, dal Sud America buone notizie per Inzaghi! Un dubbio – SM

Inter-Milan andrà in scena sabato alle 18. Dal Sud America arrivano buone notizie per Inzaghi che, secondo SportMediaset, ha un dubbio di formazione per la stracittadina

DERBY – Inter-Milan si avvicina. Buone notizie per Inzaghi in vista del match di sabato: i calciatori nerazzurri impegnati con le nazionali sudamericane ‘portano’ buone notizie: Lautaro Martinez ha disputato solo 8′ minuti contro la Bolivia. Cuadrado non è sceso in campo con la Colombia. 90′ per Sanchez con il Cile, che ha mostrato una discreta condizione. Secondo SportMediaset, il tecnico valuterà le condizioni di tutti i calciatori di rientro dalle rispettive Nazionali, per bilanciare le forze fra derby e la prima sfida di Champions League contro la Real Sociedad. Intanto, dopo la doppietta di ieri sera contro l’Ucraina, Frattesi si candida fortemente per una maglia da titolare contro il Milan: da battere però la concorrenza di Mkhitaryan, rimasto ad Appiano per tutta la sosta.