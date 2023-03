Inter-Lecce, scelto il sostituto di Baschirotto. La probabile formazione − TS

Baroni prepara l’undici che scenderà in campo contro l’Inter. C’è da ripiegare all’assenza pesante di Baschirotto in difesa. La probabile formazione del Lecce

PROBABILE FORMAZIONE − In casa Inter, Inzaghi farà dei cambi rispetto al KO di Bologna (vedi probabile formazione). Quanto a Baroni, in vista di Inter-Lecce, il compito più difficile sarà quello di sostituire Baschirotto. Il roccioso difensore salentino è fuori per squalifica. Al suo posto ci sarà Tuia. In attacco, invece, dovrebbe spuntarla Ceesay su Colombo. All’andata, il centravanti gambiano punì i nerazzurri siglando il momentaneo 1-1.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Questa la probabile formazione secondo Tuttosport