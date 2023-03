Inter-Lecce, Inzaghi tra cambi e conferme! La probabile formazione − TS

Vigilia di Inter-Lecce, gara valida per la 25° giornata di Serie A. Rispetto alla gara di Bologna, Inzaghi farà dei cambi ma alcuni interpreti saranno riconfermati

LA PROBABILE FORMAZIONE − Inter-Lecce match fondamentale per i nerazzurri in ottica Champions League. Inzaghi attingerà anche dall’undici schierato titolare a Bologna. Conferme infatti per gli esterni Dumfries e Gosens rispettivamente a destra e a sinistra, così come Brozovic in regia e Lukaku al centro dell’attacco con Lautaro Martinez. Attesi anche dei cambi: si rivede Acerbi titolare e Barella come mezzala.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. Questa la probabile formazione secondo Tuttosport.