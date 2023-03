Inter-Lecce, per i salentini ancora niente biglietti: si decide oggi! − CdS

Continua il giallo per la vendita dei biglietti ai tifosi salentini per il match tra Inter e Lecce. La situazione sembrava essersi sbloccata dopo il ricorso presentato dal club giallorosso, ma la vendita dei tagliandi non è ancora iniziata. Questo ulteriore ritardo è stato causato da una relazione del Prefetto di Milano alla Digos di Bergamo.

TRASFERTA A RISCHIO − Inter–Lecce rischia di trasformarsi in un match che sugli spalti vedrà solo tinte nerazzurre. I tifosi salentini non sanno ancora se potranno assistere alla partita in programma domani alle ore 18. Il Prefetto di Milano aveva vietato agli ospiti di presenziare alla trasferta, ma il Tar della Lombardia aveva accolto il ricorso presentato dal presidente del club giallorosso Saverio Sticchi Damiani e aveva sospeso il decreto prefettizio. Tuttavia, la vendita dei tagliandi non ha ancora preso il via a causa dell’opposizione proprio del Prefetto di Milano, che ha presentato una relazione della Digos di Bergamo. Nel testo ci sarebbe l’indicazione di alcuni provvedimenti in corso di adozione per alcuni tifosi salentini per dei fatti accaduti in occasione di Atalanta–Lecce. Per questo motivo solo nel corso della giornata odierna si saprà se i supporters del club pugliese potranno presenziare alla partita.

Fonte: Corriere dello Sport- Elio Donno