Inter, Lautaro Martinez attende. Le ultime anche su Brozovic e de Vrij – Sky

L’Inter oggi si è ritrovata ad Appiano Gentile per quello che è l’ultimo allenamento della settimana prima dei giorni di riposo concessi da mister Simone Inzaghi per questo fine settimana. Secondo Sky Sport, con Lautaro Martinez che attende la negativizzazione, ecco le ultime riguardo le condizioni di Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij.

AD APPIANO – Il ritorno in gruppo di Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij, come da programma, sarà graduale. Nella giornata di oggi i due giocatori dell’Inter hanno ancora lavorato a parte, così come riportato da Sky Sport. La squadra, senza ovviamente quelli impegnati con le rispettive nazionali, si è riunita regolarmente in campo per quello che è stato di fatto l’ultimo allenamento della settimana, senza Lautaro Martinez che attende ancora di negativizzarsi per tornare ad allenarsi. Simone Inzaghi ha concesso alla squadra ben tre giorni di riposo, e i nerazzurri torneranno dunque ad allenarsi ad Appiano Gentile martedì 29 marzo, quando inizierà di fatto la preparazione per la sfida di domenica 3 aprile contro la Juventus e quando torneranno i primi giocatori dalle nazionali. Quel giorno, però, l’Italia di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni sarà impegnata contro la Turchia per l’amichevole (vedi articolo).