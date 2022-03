Juventus, inchiesta Prisma: altri due giocatori ascoltati in Procura

Dopo Paulo Dybala, secondo quanto riportato da Sky Sport, nel primo pomeriggio altri due giocatori della Juventus sono stati convocati dalla Procura di Torino per rispondere alle domande nell’ambito inchiesta “Prisma”.

ALTRI DUE – Juventus, nel pomeriggio di oggi sono riprese le audizioni in Procura a Torino. Dopo Paulo Dybala ieri (ascoltato per circa tre ore), oggi saranno ascoltati Alex Sandro e Federico Bernardeschi. I due giocatori bianconeri dopo essersi allenati regolarmente questa mattina alla Continassa, sono arrivati in Procura per rispondere a domande legate all’inchiesta “Prisma”, che ha come accusa di reato ai danni della Juventus il “falso in bilancio”, legato agli accordi tra giocatori e club, per la rinuncia di alcune mensilità.

Fonte: Sky Sport