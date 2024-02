Inter-Juventus, ballottaggio per Allegri: la scelta svelerà le intenzioni!

Massimiliano Allegri ha un dubbio importante, che potrebbe cambiare l’impostazioni di gioco e le intenzioni in Inter-Juventus. Ecco di cosa si tratta.

SCELTE – Mancano due giorni alla tanto attesa sfida di domenica sera che vedrà Inter e Juventus super protagoniste della Serie A. Le due squadre continuano a prepararsi per il big match di San Siro, con le scelte di formazione che divengono giorno per giorno più chiare. Simone Inzaghi ha davvero pochi dubbi sull’undici titolare a cui si affiderà. Qualche indecisione in più, invece, sembra avere Massimiliano Allegri. Per due dei suoi uomini le quotazioni per la maglia da titolare cambiano e accendono il ballottaggio. Si tratta del giovane Kenan Yildiz, finora favorito per scendere in campo dal 1′, e Federico Chiesa, recentemente rientrato dall’infortunio.

INTENZIONI DIFFERENTI – Proprio Federico Chiesa sembra essere diventato il titolare prescelto per affiancare Dusan Vlahovic in Inter-Juventus. Negli ultimi giorni l’attaccante italiano si è allenato in gruppo e anche bene, dunque le sensazioni sono positive, come riferisce Paolo Aghemo su Sky Sport 24. Probabilmente Massimiliano Allegri si porterà fino alla fine questo dubbio di formazione, che potrebbe cambiare le intenzioni e l’impostazione di gioco bianconera. Se contro l’Inter il tecnico della Juventus deciderà di puntare sulle ripartenze e sulle giocate negli spazi, allora la scelta ricadrà su Chiesa. Al contrario, se il livornese vorrà un gioco che ha bisogno delle due punte più vicine e di un raccordo fra centrocampo e attacco, allora sarà Yildiz a scendere in campo dal 1′.