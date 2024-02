Sensi, e adesso? Si aprono due scenari con (o senza) l’Inter

La trattativa per la cessione di Stefano Sensi al Leicester ha tenuto banco per diverse settimane, fino ai rocamboleschi avvenimenti di ieri. Morale della favola, la trattativa è saltata e per il centrocampista si aprono due scenari. Con o senza Inter.

FUTURO INCERTO – Quando tutto sembrava fatto, una doccia fredda ha colpito Stefano Sensi e l’Inter. Con il giocatore già in Inghilterra, pronto per accasarsi al Leicester, la trattativa è saltata del tutto, costringendo il giocatore a rientrare a Milano. Adesso, con il contratto in scadenza fra cinque mesi, si aprono due scenari alternativi per il giocatore. Il primo, il più probabile, è che l’Inter lascerà scadere l’accordo con il giocatore, permettendogli di accasarsi fin da subito con un altro club a partire dalla prossima stagione. Il secondo, invece, prevederebbe un nuovo rinnovo contrattuale (a cifre, naturalmente, più basse) di un anno, per cercare di piazzare nuovamente il giocatore sul mercato estivo. Una strada sicuramente più rischiosa, ma che potrebbe portare un beneficio in termini economici. Quel che è certo è che, in ogni caso, l’addio di Sensi all’Inter è solo rimandato.