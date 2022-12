Inter-Gżira United, Inzaghi lancia Carboni dal 1′! Fuori Barella e un altro

Inter-Gżira United è la prima amichevole in programma a Malta per i nerazzurri di Inzaghi che scenderanno in campo alle ore 18.00. Il gruppo inizia così la preparazione in campo in vista della ripresa del campionato fissata il 4 gennaio a San Siro contro il Napoli. Di seguito le formazioni ufficiali

Inter-Gżira United, le formazioni ufficiali: Inzaghi punta su Carboni. Fuori Barella e Dimarco

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Carboni, Dzeko.

A disposizione: 21 Cordaz, 40 Botis, 55 Nascimento Brazao, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 32 Dimarco, 42 Curatolo, 47 Fontanarosa, 50 Stankovic, 51 Guercio, 52 Di Pentima, 53 Biral, 54 Iliev, 56 Pelamatti, 57 Andersen, 58 Zuberek.

Allenatore: Simone Inzaghi.

GZIRA (3-4-3): 30 Zarkov; 16 Riascos, 5 Tabone, 3 Bohrer; 4 Borg A., 6 Muscat, 8 Scerri, 23 Correa Duarte; 47 Borg B., 7 Pisani, 94 De Assis.

A disposizione: 1 Cassar, 24 Zammit, 9 Dias, 15 Kabar, 17, Gauci, 18 Taliana, 21 Attard, 22 Kolega, 26 Alouzi, 29 Pace, 44 Cosic, 91 Maia, 93 Espindola, 98 Mendoza, 99 Ellul.

Allenatore: Darren Abdilla.