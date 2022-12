Inter, Inzaghi sceglie Gosens contro lo Gzira United: un mese per convincere

L’Inter alle 18 scende in campo a Malta nella prima amichevole contro lo Gzira United. Inzaghi, orfano di Lukaku, Correa e Lautaro Martinez, lancia Carboni dal 1′ al fianco di Dzeko e sceglie Gosens sulla corsia sinistra (vedi formazioni ufficiali). Il tedesco è chiamato a rispondere presente, il suo futuro in nerazzurro è in bilico

CHANCE – L’Inter alle ore 18.00 affronta lo Gzira United nella prima amichevole di dicembre al “Tony Bezzina Stadium”. Simone Inzaghi per ovvi motivi numerici in attacco lancia Dzeko insieme al giovane Carboni, certamente una grande opportunità per il classe 2005. Il tecnico interista non tocca la difesa titolare mentre a centrocampo rinuncia a Barella ma non a Calhanoglu. Sulla corsia sinistra la novità è Gosens: Inzaghi rinuncia dunque a Dimarco e dà una chance al tedesco. L’ex Atalanta è chiamato a rispondere presente per dimostrare di meritare ancora la permanenza all’Inter. Il futuro a Milano è in bilico con la Bundesliga sempre molto interessata a lui: il numero 8 dell’Inter ha un mese per convincere Inzaghi e la dirigenza.