Inter-Genoa, scelto il sostituto di Bastoni: la probabile formazione – CdS

Lunedì alle 20.45 Inter-Genoa chiuderà la ventisettesima giornata di Serie A. Non potrà esserci Bastoni per squalifica, ma Inzaghi ha già scelto il suo sostituto: la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

SCELTA FATTA – In Inter-Genoa si rivedrà come braccetto di sinistra Carlos Augusto. Il laterale, ieri a sorpresa non convocato dal Brasile per le partite della sosta di marzo, ha già giocato con profitto più volte in stagione da terzo di difesa e lo farà anche lunedì. Questo per la squalifica di Alessandro Bastoni, che contro l’Atalanta ha rimediato la quinta ammonizione in Serie A. Simone Inzaghi conferma Kristjan Asllani in cabina di regia, con Hakan Calhanoglu che tornerà soltanto sabato prossimo a Bologna. Davanti, invece, già scelto il partner di Lautaro Martinez con Alexis Sanchez favorito su Marko Arnautovic. Per il resto, nell’Inter che affronterà il Genoa, l’altro cambio rispetto a mercoledì può essere Denzel Dumfries al posto di Matteo Darmian. Fra Bastoni, l’attaccante e l’esterno a destra sono tre i cambi previsti rispetto alla partita contro l’Atalanta. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Genoa, secondo il Corriere dello Sport: Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez.