Arnautovic o Sanchez per Inter-Genoa? Uno favorito in attacco – CdS

Con Thuram in via di recupero, per Inter-Genoa ci sarà uno fra Arnautovic e Sanchez in attacco assieme a Lautaro Martinez. Sul Corriere dello Sport si dà il nome del favorito.

LA PREFERENZA – Per Inter-Genoa di lunedì si va verso la coppia formata da Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. È quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, mettendo il cileno davanti a Marko Arnautovic per completare l’attacco. Questo nonostante Marcus Thuram non sia scartato al 100%, anche se dopo l’infortunio è chiaro che – anche in caso di rientro – non potrà essere titolare. Stamattina previsto allenamento ad Appiano Gentile, dove sono attese novità nell’antivigilia di Inter-Genoa. Dovesse essere confermato Sanchez al posto di Arnautovic sarebbe una scelta in linea con le ultime di Simone Inzaghi, che ha alternato i due. A Lecce era partito Sanchez, contro l’Atalanta Arnautovic.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.