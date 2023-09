Inter-Fiorentina, Italiano sceglie Beltran! Non l’unico cambio di formazione

Inter-Fiorentina in campo alle 18:30, Vincenzo Italiano pensa a qualche cambio di formazione rispetto la sfida vinta in Conference League. In attacco pronto il nuovo arrivato Beltran.

CAMBI DI FORMAZIONE – Inter-Fiorentina con qualche sorpresa in più tra i viola, con Italiano che valuta qualche cambio rispetto il match giocato in settimana. In porta Terracciano favorito su Christensen, con Kayode che può giocare a destra per Dodo e Parisi che insidia Biraghi a sinistra; al centro della difesa i favoriti sono Milenkovic e Ranieri. A centrocampo può riposare Mandragora, c’è Duncan favorito per affiancare Arthur, con Bonaventura in vantaggio come trequartista e sulle fasce in pole Gonzalez e Kouamé (inseguono Brekalo e Sottil). Davanti verso la panchina Nzola: è pronto Beltran.