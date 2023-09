Inter-Fiorentina 1-0 al 45′, fin qui decide il primo sigillo di Thuram!

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Fiorentina, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi 45 minuti di gioco.

PRIMO TEMPO – Quarantacinque minuti che premiano l’Inter nel risultato, nonostante una partenza un po’ timida. Alla lunghezza i nerazzurri però escono e al 23′, poco prima del cooling break, arriva il gol del vantaggio: palla recuperata sulla trequarti, Dimarco si spinge sulla sinistra, palla perfetta in mezzo per la testa di Marcus Thuram che trova così anche la sua prima rete in nerazzurro. Sempre Thuram è pericoloso pochi minuti dopo, quando Bastoni da sinistra mette una palla rasoterra che il francese non riesce però a spingere in rete a pochi passi dalla riga. Nel finale di primo tempo apprensione per Nicolò Barella, a terra dopo un duro contrasto con Arthur, ma dopo essere medicato riesce a tornare in campo. Scivola così senza altro da segnalare il recupero, fino al doppio fischio del direttore di gara: Inter-Fiorentina, 1-0 al 45′.

INTER-FIORENTINA 1-0

Thuram al 23′