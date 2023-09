Salisburgo in campo (quasi) insieme all’Inter: vittoria con rivale

In una Red Bull Arena gremita per una sfida sentitissima, il Salisburgo – avversaria dell’Inter nel Gruppo D della prossima UEFA Champions League – ha conquistato una vittoria per 2-0 contro una storica rivale come il Rapid Vienna.

IN CONTEMPORANEA – Mentre l’Inter chiudeva il primo tempo con la Fiorentina a San Siro in vantaggio per 1-0 grazie alla prima rete di Marcus Thuram, il Salisburgo – una delle tre rivali nel Gruppo D della UEFA Champions League – concludeva la gara della Red Bull Arena contro una storica rivale come il Rapid Vienna. A decidere una doppietta nei primi 45 minuti segnata da Roko Simic.