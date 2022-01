Inter-Empoli, solo uno tra Barella e Calhanoglu rifiaterà! Cambio a sinistra

Inter-Empoli è la sfida in programma domani alle ore 21.00, valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Secondo quanto rivelato da Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, Inzaghi potrebbe chiedere uno sforzo in più a centrocampo

SFORZO – Inter-Empoli è la partita degli ottavi di Coppa Italia che andrà in scena domani a San Siro alle ore 21.00. Con Marcelo Brozovic assente per squalifica, Simone Inzaghi a centrocampo non vuole osare molto: «Uno tra Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella vorrebbe farlo riposare, ma lì in mezzo manca già Brozovic (squalificato, ndr) ed è quindi probabile che a uno dei due chieda un ulteriore sforzo. A sinistra anche c’è Ivan Perisic che sta giocando sempre ma lì Inzaghi può gestire meglio inserendo magari Matteo Darmian con Denzel Dumfries sulla corsia destra. Davanti la coppia che ha più chance di scendere in campo dal 1′ è quella formata da Lautaro Martinez e Joaquin Correa», queste le ultime di Andrea Paventi.