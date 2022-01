Sensi-Sampdoria, è fatta! Firma nelle prossime ore e visite mediche – SM

Sensi è praticamente a un passo dalla Sampdoria. Secondo quanto rivelato da sportmediaset.it, il centrocampista dell’Inter ha accettato il prestito secco e nelle prossime ore può firmare. Di seguito tutti i dettagli

CONCLUSIONE – Stefano Sensi è praticamente un nuovo giocatore della Sampdoria. Secondo sportmediaset.it, il centrocampista dell’Inter ha accettato il prestito secco di sei mesi scegliendo di lasciare Milano per provare a rilanciarsi, anche in vista dei Mondiali. La firma arriverà nelle prossime ore con l’ex Sassuolo pronto a sbarcare a Genova per le visite mediche di rito.

Fonte: sportmediaset.it