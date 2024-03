Inter-Empoli, Niang in vantaggio! La probabile formazione di Nicola

Lunedì 1 aprile alle ore 20:45 l’Inter sfiderà l’Empoli, nella gara valida per la 30ª giornata di Serie A. Davide Nicola studia l’undici migliore e in attacco sceglie Mbaye Niang.

LE SCELTE DI FORMAZIONE – Sono 31 i precedenti tra nerazzurri ed empolesi in Serie A. 24 le vittorie dell’Inter, 3 i pareggi e 4 le partite vinte dei toscani. L’Inter ha perso soltanto due delle ultime 20 partite contro l’Empoli in Serie A. I nerazzurri corrono dritto verso lo scudetto, ma Davide Nicola studia l’undici migliore per cercare di complicare il percorso a dir poco perfetto dei nerazzurri in campionato. Stando alle ultime notizie di formazione, Grassi e Ismajli non sono al meglio della condizione, in difesa pronto Bereszynski a completare il trio difensivo con Walukiewicz e Luperto. In attacco il favorito è Niang e non Caputo. Con Cambiaghi e Zurkowski a supporto dietro l’unica punta.

Di seguito la probabile formazione dell’Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Fazzini, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.