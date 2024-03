Arnautovic-Inter, subito addio a fine stagione? Una sensazione – SM

Arnautovic al termine di questa stagione potrebbe già dire addio all’Inter dopo un solo anno. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sportmediaset, c’è una sensazione.

GIÀ FINITA – La seconda esperienza di Marko Arnautovic all’Inter potrebbe concludersi presto. Dopo averlo ingaggiato a inizio di questa stagione pagando 10 milioni di euro al Bologna, l’attaccante austriaco potrebbe già andare via dai nerazzurri dopo la stagione tra luci e ombre. Fin qui poche esperienze e molti infortuni, ma soprattutto tanti dubbi riguardo il futuro. A fine di questa stagione potrebbe andare via anticipando la conclusione del contratto (prevista per il 2026). Andrà prima trovato un accordo per la separazione, che in questo momento non è semplice soprattutto in assenza di club interessati.

Fonte: Sportmediaset