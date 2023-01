Inter-Empoli, 65mila tifosi pronti al tributo per i calciatori. Skriniar? – TS

In vista di Inter-Empoli di questa sera alle ore 20.45 i tifosi saranno addirittura 65mila. La presenza allo stadio non è mai stato un problema per i nerazzurri, che hanno ricevuto supporto anche nei periodi più bui. Solo un giocatore rischia un’accoglienza pessima.

ACCOGLIENZA – L’Inter giocherà questa sera contro l’Empoli l’ultima giornata del girone d’andata con l’obiettivo di chiudere in bellezza. Durante il riscaldamento pre-partita la Supercoppa Italiana sarà portata al centro del campo, per il momento precedente i tifosi hanno organizzato un “paseo d’onor” all’arrivo del pullman della squadra. Simone Inzaghi confermerà l’intera formazione che ha vinto contro il Milan a Riad e ci sarà un vero e proprio tributo a scena aperta. I 65mila presenti a San Siro questa sera renderanno la serata speciale, ma per un calciatore c’è il rischio che arrivino fischi. Milan Skriniar, il capitano attuale dell’Inter, ha rifiutato il rinnovo di contratto e i tifosi della Curva Nord hanno visto questo gesto come un tradimento, soprattutto dopo le parole d’amore utilizzate nelle scorse settimane.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino