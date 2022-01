Inter-Empoli 2-2, eurogol di Ranocchia! Supplementari all’ultimo respiro

Terminano i tempi regolamentari di Inter-Empoli, sfida valevole per gli Ottavi di finale della Coppa Italia. Ecco quanto successo a San Siro, con gli ospiti che ribaltano il risultato, ma nel finale Andrea Ranocchia con un grande gol manda la gara ai supplementari.

PAREGGIO – Dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 1-0 (vedi articolo), riprende Inter-Empoli. Dopo pochi minuti dal ritorno in campo Andrea Ranocchia ha la possibilità di insaccare il gol del 2-0, ma il suo colpo di testa a porta vuota e da distanza ravvicinata va incredibilmente alto sopra la traversa. Tutte le occasioni sprecate dai nerazzurri presentano il conto al 61′ quando Bajrami riceve palla libero in mezzo all’area e chiude sul primo palo senza che Radu riesca a intervenire. Si risveglia l’Inter dopo il pareggio e – grazie anche agli ingressi di Calhanoglu e Barella – crea una serie di occasioni da gol nel giro di 5 minuti sulle quali è sempre bravo e reattivo Furlan.

Inter-Empoli, Ranocchia prolunga la gara: tempi supplementari

GOL VITTORIA – Al 74′ un episodio che ha quasi del clamoroso: su un cross dalla sinistra dell’Empoli il pallone finisce sul braccio attaccato al corpo di Dumfries in corsa. L’arbitro Sacchi fischia incredibilmente rigore, ma fortunatamente viene richiamato al VAR per un check e annulla la sua decisione. In ogni caso la squadra ospite è maggiormente in palla e poco dopo Cutrone tutto solo in area stacca di testa e colpisce la traversa, il rimpallo finisce sulla schiena di Radu e termina in porta. Quando tutto sembra ormai finito, al 91′ ci pensa Andrea Ranocchia: semirovesciata che si infila in rete per il 2-2 e manda la sfida ai tempi supplementari.

INTER 2 – 2 EMPOLI

MARCATORI: Sanchez (I) al 13′, Bajrami (E) al 61′, aut. Radu (I) al 77′, Ranocchia (I) al 90’+1

INTER (3-5-2): 97 A. Radu; 33 D’Ambrosio, 13 A. Ranocchia (C), 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 22 Vidal, 8 Vecino, 36 Darmian; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

EMPOLI (4-3-1-2): 22 Furlan; 20 Fiamozzi, 6 S. Romagnoli (C), 42 Viti, 3 Marchizza; 23 Asllani, 5 Stulac, 25 Bandinelli; 27 Zurkovski, 9 Cutrone, 99 Pinamonti.

A disposizione: 1 Ujkani, 13 Vicario; 8 Henderson, 10 Bajrami, 16 Fazzini, 21 Damiani, 26 Tonelli, 28 S. Ricci, 30 Stojanovic, 31 Rizza, 34 Ismajli, 36 Pezzola.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli