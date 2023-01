Inter, come fermare la fascia sinistra del Milan? Equilibri da gestire

Per la sfida di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan tanto dipenderà dai calciatori sulla fascia sinistra rossonera: Theo Hernandez e Rafael Leao. Simone Inzaghi deve pensare agli equilibri da trovare, quella zona del campo potrebbe essere decisiva.

PUNTO DI FORZA – Uno dei grandi punti di forza, se non l’unico, del Milan è assolutamente la fascia sinistra. Theo Hernandez e Rafael Leao sono le spine nel fianco continue delle squadre avversarie e ancora nessuno è riuscito a fermarli entrambi. Il portoghese è stato l’incubo del derby d’andata, segnando una doppietta e umiliando letteralmente la difesa dell’Inter. Simone Inzaghi deve pensare ad un modo per fermare i due velocisti. La compagine nerazzurra ha pagato a settembre con la sconfitta e tre gol subiti, ora ci si gioca la Supercoppa Italiana e fermare quella coppia è fondamentale per spegnere i pericoli degli avversari.

Inter, le soluzioni sulla destra

SOLUZIONI – La fascia destra è cambiata in questo mese di gennaio. Le gerarchie hanno subito una modifica importante, la causa sono i problemi fisici e le prestazioni da dimenticare di Denzel Dumfries (vedi articolo). Matteo Darmian ha scalzato l’olandese e ora è l’esterno titolare. Ha giocato contro Napoli, Monza e Verona non sbagliando una singola partita e convincendo il tecnico piacentino. L’olandese ha deluso le aspettative dopo i Mondiali in Coppa Italia con il Parma e ha aperto dubbi sulla sua importanza nella squadra meneghina. L’esterno ex Psv Eindhoven ha spesso giocato bene nei derby, controllando le cavalcate di Theo Hernandez. La partita di andata però ha convinto ad adottare diverse soluzioni. Milan Skriniar ha sofferto enormemente l’uno contro uno con Leao, come facilmente preventivabile, e per tale motivo Matteo Darmian può essere la scelta giusta. Giocare con una fascia destra più vigile e puntare sulla spinta di Federico Dimarco sull’altro lato del campo potrebbe essere il modo per superare il Milan.