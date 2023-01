FOTO – Inter, primo allenamento a Riad in vista del Milan: volti sorridenti

L’Inter si è allenata per la prima volta a Riad dove mercoledì alle 20 affronterà il Milan nella finale di Supercoppa italiana. La squadra di Inzaghi ha ancora qualche dubbio di formazione mentre tra gli infortunati si cercano due recuperi (vedi ultime)

PRIMO ALLENAMENTO – L’Inter di Simone Inzaghi proverà mercoledì a riportare in bacheca la Supercoppa italiana già vinta la scorsa stagione contro la Juventus. I nerazzurri si apprestano infatti a sfidare il Milan nel derby che andrà in scena a Riad alle ore 20. Milan Skriniar e compagni si sono allenati per la prima volta in Arabia Saudita: volti distesi e sorridenti. Intanto Inzaghi spera di poter recuperare Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku.

Queste le foto pubblicate dall’Inter su Twitter.