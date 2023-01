Milan-Inter, speranza Lukaku: chance derby alte! Due non ce la fanno – SM

Milan-Inter è la finale di Supercoppa italiana in programma mercoledì alle 20 al King Fahd International Stadium di Riad. La squadra di Inzaghi, che oggi ha svolto il primo allenamento (vedi articolo), potrebbe contare su Lukaku mentre per altri due il recupero appare complicato. Di seguito le ultime di sportmediaset.it

UNA BUONA NOTIZIA – Milan-Inter, finale di Supercoppa italiana, potrebbe vedere Romelu Lukaku in panchina. Il primo allenamento svolto dalla squadra di Simone Inzaghi a Riad ha infatti confermato che il belga ha ottime chance di convocazione. Lukaku ha svolto la prima parte di allenamento insieme ai compagni, ai quali ne è seguita una seconda incentrata su un lavoro fisico individuale. Le speranze sono quasi nulle invece per gli altri due infortunati, ovvero Marcelo Brozovic e Samir Handanovic che anche oggi hanno svolto lavoro a parte. Per Lukaku sarà decisiva la rifinitura che si svolgerà domani (martedì), ma Inzaghi nutre più di una speranza.