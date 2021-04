Inter-Cagliari si giocherà alle ore 12.30 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la trentesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il match di quest’oggi, con solo due diffidati nerazzurri e un ex tra gli squalificati. Qui il riepilogo per tutto il turno di campionato, iniziato da ieri.



INTER-CAGLIARI domenica 11 aprile ore 12.30 (30ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: Ashley Young, Romelu Lukaku (prossima partita Napoli in trasferta)

Squalificati Inter: Nicolò Barella (una giornata)

Diffidati Cagliari: nessuno (prossima partita Parma in casa)

Squalificati Cagliari: nessuno