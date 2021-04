Gagliardini: «Partita come le altre, felice di rivedere Nainggolan e Godin!»

Gagliardini prima di Inter-Cagliari, gara valevole per la trentesima di Serie A 2020-2021, ai microfoni di “DAZN” ha parlato dellas fida di oggi facendo riferimento ai suoi ex compagni.

EX COMPAGNI – Gagliardini prima di Inter-Cagliari, ai microfoni di DAZN ha parlato così: «Penso che per loro sarà una partita come le altre. Felice di rivedere Radja Nainggolan e Diego Godin».