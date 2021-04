Amoroso: «Juventus, rincorsa all’Inter non facile. È stata troppo morbida»

Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, ha parlato della squadra bianconera che sta inseguendo a distanza l’Inter

RINCORSA – Queste le parole di Nicola Amoruso, ex attaccante della Juve, ai microfoni di “Radio Bianconera” nel corso della trasmissione “Terzo Tempo”. «La rincorsa all’Inter non è facilissima, ma c’è ancora una finale di Coppa Italia da giocare. Dybala può essere un giocatore importante per la Juventus, che deve ripartire dalla qualità. E lui è uno dei giocatori che ha più qualità. Deve tornare a splendere e a fare bene per la Juventus. Alla Juve è mancato essere Juve, abbiamo visto sempre una squadra troppo morbida da questo punto di vista. La Juve è una squadra che dovrebbe mangiare l’avversario, invece è stata troppo morbida. La Juve vista contro il Napoli deve essere la normalità».

Fonte: RadioBianconera.com