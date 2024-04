Inter-Cagliari 1-0 al 45′, riecco Thuram con grazie al ‘Campeon’!

Termina sul punteggio di 1-0 Inter-Cagliari, sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

VANTAGGIO – Si apre al meglio Inter-Cagliari per i padroni di casa, che partono all’attacco degli ospiti e sbloccano il risultato al dodicesimo minuto di gioco. Lungo linea di Matteo Darmian per Alexis Sanchez che pesca perfettamente l’inserimento di Marcus Thuram nell’area avversaria: il francese deve solo appoggiare in rete e torna finalmente al gol, raggiungendo quota 11 in campionato. I rossoblu non restano però a guardare e provano a più riprese a trovare il colpo del pareggio, in particolare con Zito Luvumbo che prova a mettere in difficoltà i difensori nerazzurri con la sua velocità, senza però riuscire a rendersi pericoloso.

GOL ANNULLATO – Al minuto 27 gli assalti dell’Inter premiano ancora una volta: grandissima palla di Federico Dimarco per Nicolò Barella che stacca di testa e supera Scuffet con una traiettoria pregevole, ma il direttore di gara annulla il più classico dei gol dell’ex per posizione di fuorigioco. Nel finale di questo primo tempo il copione è lo stesso: l’Inter prova ad attaccare per cercare il gol del raddoppio, mentre il Cagliari cerca di colpire in ripartenza, con ottima attenzione da parte della difesa nerazzurra per impedire pericoli dalle parti di Yann Sommer. Si va così all’intervallo sul punteggio di 1-0.

INTER-CAGLIARI 1-0

Thuram al 12′