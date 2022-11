Inter-Bologna, Inzaghi prepara due cambi dopo il KO contro la Juventus?

Simone Inzaghi potrebbe avere in mente due cambi per la formazione che scenderà in campo dal 1′ in Inter-Bologna dopo il KO contro la Juventus.

CAMBI – Secondo quanto riportato da SportMediaset, ci potrebbero essere due cambi in vista nella formazione dell’Inter che scenderà in campo dal primo minuto contro il Bologna domani sera. Simone Inzaghi intende tornare subito alla vittoria dopo la sconfitta di domenica sera in casa della Juventus. Per raggiungere questo obiettivo l’allenatore nerazzurro potrebbe cambiare due giocatori. Si tratterebbe del ritorno di Alessandro Bastoni in difesa al posto di Stefan de Vrij e dell’inserimento di Joaquin Correa in attacco al posto di Edin Dzeko.

Fonte: SportMediaset.it