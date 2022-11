Correa, il pessimo rendimento con l’Inter non lo ferma: va ai Mondiali?

L’esperienza di Correa all’Inter si può definire pressoché disastrosa, con pochissime partite in un anno e mezzo in cui si è reso utile alla causa. Nonostante ciò, dall’Argentina, si segnala come i Mondiali per lui siano vicini.

CONVOCATO COMUNQUE – L’Argentina darà al termine di questa settimana la lista dei ventisei convocati per i Mondiali. Da poche ore il commissario tecnico Lionel Scaloni è in Qatar, accompagnato dal primo giocatore sicuro di far parte della spedizione: Franco Armani. Per quanto riguarda l’Inter, stando a Olé, dovrebbero esserci sia Lautaro Martinez sia Joaquin Correa. Se il primo non può essere una sorpresa il secondo sì, visto che in questa stagione ha finora fatto vedere pochissimo. La sua presenza al momento non è in dubbio, a differenza di Paulo Dybala ancora fuori per infortunio.