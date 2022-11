Calhanoglu, con la Juventus regia bloccata: problema di marcatura

Juventus-Inter ha visto Calhanoglu in difficoltà contro la marcatura che Allegri ha pensato per lui. I numeri del turco rivelano il problema.

PARTITA DIFFICILE – In Juventus-Inter Inzaghi ha ancora confermato Calhanoglu come regista titolare. Una scelta ormai fissa, consolidata, in assenza di Brozovic. Che ha avuto anche buoni riscontri sul campo. E pure a Torino il turco ha gestito la regia in modo quantomeno sufficiente. Mostrando però una difficoltà specifica: gestire la marcatura a uomo.

MARCARE IL REGISTA – Il punto di partenza di ogni sfida tra Inter e Juventus ormai da anni è l’uomo messo in marcatura specifica sul regista nerazzurro. Che normalmente è ovviamente Brozovic. Ed essendo trattato così non solo dai bianconeri ha imparato a gestire la situazione. Diventando un maestro assoluto nel muoversi, smarcarsi, trovare spazi, coinvolgere i compagni. Portando la regia a un altro livello. Calhanoglu non ha ancora questo livello di esperienza. E si vede nelle statistiche.

REGIA OSCURATA – Calhanoglu contro la Juventus ha toccato pochi palloni. Questa è la grafica dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 50, con 37 passaggi di cui 29 realizzati (88%). I dati inferiori tra tutti i centrocampisti. Quasi gli stessi di Lautaro Martinez (47 tocchi 27 passaggi realizzati). Un’evidente conseguenza della marcatura specifica, che lo ha soffocato. Il turco come minimo alibi ha giocato 74 minuti, quindi meno de suoi compagni di centrocampo. Anche se per Mikhitaryan parliamo di soli 6 minuti di differenza. E l’armeno ha 53 tocchi con 45 passaggi tentati e 42 realizzati. Barella, che non è uscito, arriva a 90, 83 e 66. Ma le difficoltà del numero 20 si vedono anche nei passaggi realizzati in avanti: i 15 al suo attivo sono il secono valore più basso tra i titolari. Battuto solo dai 13 di Dzeko, che però gioca da centravanti. Si può quindi dire che le coperture bianconere lo hanno limitato. Una partita con una difficoltà specifica, che ha creato nuovi problemi a un giocatore che è “appena nato” nel ruolo di regista basso.