Inter-Benfica, probabili formazioni in Champions League: ecco le ultime novità

Inter-Benfica è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 21:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita di ritorno dei Quarti di Finale di UEFA Champions League. Si riparte dallo 0-2 dell’andata sapendo che in semifinale, con vista Istanbul, ci sarà il Milan. Ecco le probabili formazioni di Inter-Benfica in Champions League

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic ©, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 8 Gosens, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 33 D’Ambrosio, 45 V. Carboni, 90 Lukaku.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Bastoni, Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez (+ Inzaghi).

Squalificati: –

Indisponibile e/o non convocato: 37 Skriniar.

Giocatore non registrato nella lista UEFA: Dalbert.

Altri giocatori: 40 Botis; 46 Zanotti, 47 Fontanarosa.

Ultime notizie e ballottaggi: Il grande dubbio di Inzaghi è in attacco: Lukaku sì o Lukaku no? Le quotazioni del centravanti belga sono in rialzo ma Dzeko è ancora favorito per una maglia da titolare. Discorso più o meno simile a centrocampo, dove Calhanoglu è pronto a tornare dal 1′ ma Brozovic sembra destinato a scendere nuovamente in campo con la fascia da capitano al braccio. Scelte praticamente obbligate in difesa, anche perché de Vrij non ha recuperato al 100%.

Inter-Benfica, probabili formazioni: le ultime novità

BENFICA (4-2-3-1): 99 Vlachodimos; 2 Gilberto, 66 Antonio Silva, 30 Otamendi ©, 3 Grimaldo; 61 Florentino, 22 Chiquinho; 20 Joao Mario, 27 Rafa Silva, 8 Aursnes; 88 Goncalo Ramos.

A disposizione: 24 Soares; 4 Verissimo, 5 Domingues, 7 Neres, 15 Guedes, 19 Tengstedt, 21 Schjelderup, 23 Ristic, 33 Musa, 73 Cher N’Dour, 87 Joao Neves, 91 Morato.

Allenatore: Roger Schmidt

Diffidati: Florentino, Joao Mario e Goncalo Ramos.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 6 Bah, 93 Draxler.

Giocatori non registrati nella lista UEFA: –

Altri giocatori: 45 Kokub, 75 André Gomeso; 96 D. Moreira.

Ultime notizie e ballottaggi: Il rientro del capitano Otamendi al centro della difesa dopo aver scontato la squalifica è la grande novità dell’undici iniziale di Schmidt, che non sembra intenzionato a toccare altro. Le uniche variazioni potrebbero riguardare la titolarità di Neres per dare un assetto ancora più offensivo alla ricerca dei gol necessari per impensierire l’Inter: possibile esclusione per Chiquinho anziché per Rafa Silva. Rientro solo in panchina per Ristic.

