Del Cerro Grande arbitro di Inter-Benfica: i precedenti in Europa League

Del Cerro Grande sarà l’arbitro di Inter-Benfica, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione serba, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Benfica sarà la terza partita per Carlos del Cerro Grande come arbitro dei nerazzurri. Le altre due sono entrambe in Europa League nel 2019-2020, prima e dopo lo stop per la pandemia. Il 20 febbraio, nell’andata degli spareggi, debutta con uno 0-2 sul campo del Ludogorets. Molto bravo, nella circostanza, anche grazie all’ausilio del VAR per dare il rigore del raddoppio: al 93′ tocco di mano di Anicet in mischia da corner. In diretta non se ne accorge nessuno, nemmeno gli stessi giocatori, ma il ricorso al monitor certifica l’irregolarità. Poi torna in Inter-Bayer Leverkusen il 10 agosto, nei quarti di finale in gara secca in campo neutro. Lì dà due rigori all’Inter, ma li revoca entrambi al VAR: il primo perché Daley Sinkgraven tocca di spalla e non di braccio, il secondo perché Nicolò Barella in precedenza la prende con la mano. Nel recupero Del Cerro Grande ferma Romelu Lukaku lanciato a rete, ma non c’era fallo. Bilancio facile: due partite due vittorie.