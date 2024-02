Inter-Atletico Madrid, l’omaggio a Brehme: disposto minuto di silenzio

Prima del fischio d’inizio di Inter-Atletico Madrid le squadre omaggeranno a San Siro, con un minuto di silenzio, Andreas Bremer, prematuramente scomparso quest’oggi.

RICORDO – La notizia della prematura scomparsa di Andreas Brehme, giunta questa mattina, ha sconvolto il mondo del calcio e in particolare quello nerazzurro. Nella giornata di Inter-Atletico Madrid l’ambiente interista è costretto, purtroppo, a dire addio per sempre a una leggenda calcistica tedesca e ad una bandiera della squadra nerazzurra. Dopo la decisione di far indossare, in occasione della sfida di Champions League, la fascia di lutto al braccio agli uomini di Simone Inzaghi, arriva anche una nuova disposizione. Prima del fischio d’inizio del match d’andata degli ottavi di finale ci sarà un minuto di silenzio a San Siro, in onore e in ricordo del grande Andy Brehme.