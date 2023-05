Inter-Atalanta, scelte forzate a centrocampo! Un solo ‘jolly’ per Inzaghi

Inzaghi in occasione di Inter-Atalanta, valuta il solito turnover ragionato dopo una partita di coppa. A centrocampo, però, le scelte saranno quasi obbligate.

POSSIBILE BALLOTTAGGIO – Simone Inzaghi valuta il turnover in Inter-Atalanta, decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. Ai nerazzurri basta un pareggio, ma guai a sottovalutare la squadra allenata da Gian Piero Gasperini. A centrocampo per l’Inter le scelte sono quasi obbligate con la squalifica di Roberto Gagliardini e l’infortunio di Henrikh Mkhitaryan (QUI le ultime). L’unica “novità” potrebbe essere l’impiego di Kristjan Asllani, importante soprattutto per far rifiatare Marcelo Brozovic, ma il croato sembra in vantaggio.