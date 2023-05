Mkhitaryan e Skriniar, buona notizia per Inzaghi sul recupero dei 2 giocatori

Continua il recupero di Henrikh Mkhitaryan e Milan Skriniar. Si tratta di una buona notizia per l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi.

MKHITARYAN – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Henrikh Mkhitaryan e Milan Skriniar proseguono nel recupero. Si tratta di una notizia alquanto positiva per l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi. Non ci sono dubbi per il recupero dell’armeno: l’obiettivo è di riaverlo in gruppo nella settimana che porterà alla finale di Champions League, Manchester City-Inter.

SKRINIAR – Il difensore invece dovrebbe anticipare il suo ritorno tra i convocati per il match di Serie A col Torino. Giunto l’ok dal punto di vista medico, è necessario il completamento del processo di riatletizzazione. Col Manchester City lo slovacco intende contribuire per concludere nel miglior modo la sua esperienza in nerazzurro.

Fonte: SportMediaset.it