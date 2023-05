Inter-Atalanta, Inzaghi cambia diversi giocatori? Probabile formazione

Simone Inzaghi dovrebbe effettuare diversi cambi nella formazione in campo domani sera per Inter-Atalanta, partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A.

DIFESA – Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sport sulla probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Atalanta, in difesa candidato Danilo D’Ambrosio sul centro destra e Stefan de Vrij in mezzo con Francesco Acerbi al posto di Alessandro Bastoni. Quest’ultimo, così come Matteo Darmian, dovrebbe sedersi in panchina.

CENTROCAMPO – In mezzo assenti Henrikh Mkhitaryan, a causa di un infortunio, e Roberto Gagliardini, squalificato. Non ci dovrebbe essere nessuna modifica per il trio Nicolò Barella–Marcelo Brozovic–Hakan Calhanoglu. Federico Dimarco invece potrebbe tirare il fiato.

ATTACCO – Infine nel reparto offensivo dovrebbe tornare la coppia Romelu Lukaku–Joaquin Correa.

INTER (3-5-2), probabile formazione: 24 Onana; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 11 Correa, 90 Lukaku

Fonte: Sport.Sky.it