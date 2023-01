Inter-Atalanta, le probabili formazioni: chance per tre riserve!

Stasera l’Inter di Simone Inzaghi torna in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico piacentino darà una chance importante a tre giocatori che solitamente sono in panchina

OCCASIONE – Simone Inzaghi ha pochi dubbi per la sfida di questa sera contro l’Atalanta. Il tecnico piacentino darà una chance a tre giocatori considerati “riserve”. Si tratta di Asllani, Gosens e soprattutto Joaquin Correa, che affiancherà Lautaro Martinez. Per quanto riguarda gli orobici, dietro al duo d’attacco composto da Hojlund e Lookman ci sarà Pasalic.

Inter-Atalanta, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Gosens; Correa, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Hojlund, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com