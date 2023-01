Condò: «Skriniar servirebbe al PSG da subito, c’è un motivo ben preciso»

Manca pochissimo alla fine del mercato, da capire anche la situazione Skriniar. L’Inter attende un rilancio e il PSG valuta. Condò ritiene ancora tutto aperto

TUTTO APERTO − Paolo Condò a Sky Sport ha detto la sua sulla vicenda legata al difensore dell’Inter: «Al PSG, Milan Skriniar servirebbe perché sta puntando tutte le fiches per vincere la Champions League e anche perché non sa se il prossimo anno potrà contare sul suo fantastico trio, Messi, Neymar, Mbappé. Quindi, io aspetterei ancora un po’ per dire che Skriniar rimarrà fino a giugno».