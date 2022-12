Inter a Malta ma in cinque restano in Italia. Aggregati dieci Primavera – TS

L’Inter oggi andrà a Malta per il ritiro invernale (vedi articolo), ma Inzaghi non avrà la squadra al completo. Tuttosport fa i nomi degli assenti e dei Primavera che saranno aggregati.

GLI ESCLUSI – Per il ritiro a Malta l’Inter potrà contare su gran parte della prima squadra. Gli assenti sono ovviamente i quattro giocatori ancora in Qatar, di cui tre già sicuri dei quarti di finale dei Mondiali: Stefan de Vrij e Denzel Dumfries con l’Olanda, Lautaro Martinez con l’Argentina più Marcelo Brozovic che domani sfida il Giappone con la Croazia. I due eliminati, Romelu Lukaku e André Onana, nei prossimi giorni torneranno ad Appiano Gentile dove rientrerà anche l’infortunato Joaquin Correa. Per loro non ci sarà il ritiro a Malta, fa sapere Tuttosport, così come per Danilo D’Ambrosio e Matteo Darmian pure loro alle prese con problemi fisici. Tutti gli altri giocatori della prima squadra dell’Inter seguiranno Inzaghi.

GLI AGGREGATI – Siccome anche il Campionato Primavera 1 è fermo sino a gennaio, diversi giocatori della formazione di Cristian Chivu faranno il ritiro con l’Inter. Ormai non è una novità Valentin Carboni, che in stagione ha già esordito in Serie A e Champions League. I Primavera effettivi aggregati sono il portiere Nikolaos Botis, i difensori Stefano Di Pentima, Alessandro Fontanarosa, Tommaso Guercio e Andrea Pelamatti, i centrocampisti Silas Andersen e Aleksandar Stankovic più gli attaccanti Dennis Curatolo, Nikola Iliev e Jan Zuberek. Una decina quindi gli under aggregati all’Inter per la partenza direzione Malta prevista per oggi.

Fonte: Tuttosport – F.M.