Inter oggi in partenza per Malta: il programma del ritiro invernale – TS

L’Inter oggi andrà a Malta per cominciare il ritiro invernale. La squadra di Inzaghi, prima di partire per l’isola, svolgerà anche un allenamento ad Appiano Gentile: Tuttosport dà il programma.

IN VIAGGIO – A un mese esatto dalla ripresa della Serie A l’Inter comincia la sua vera fase di avvicinamento al big match col Napoli. Tuttosport anticipa il programma del ritiro invernale, che la società curiosamente non ha mai ufficializzato. Oggi alle 11.30 l’ultimo allenamento ad Appiano Gentile, poi alle 17 la partenza per Malta. Lì l’Inter rimarrà fino a venerdì, giocando due amichevoli (vedi calendario): domani con lo Gzira United e mercoledì col Red Bull Salisburgo, entrambe alle 18. Poi il rientro in Italia, con l’Inter che proseguirà la preparazione per il ritorno del campionato (ci sarà un’altra trasferta, in Spagna per giocare col Real Betis sabato 17).

Fonte: Tuttosport – F.M.