Genoa, tutto pronto per la sfida all’Inter: programma definito

Il Genoa sarà ospite dell’Inter lunedì sera a San Siro. I rossoblù hanno continuato il lavoro di preparazione ed hanno definito il programma per la vigilia del match

VIGILIA – Il Genoa continua a lavorare in vista della sfida all’Inter in programma lunedì. Definito il programma della vigilia dei rossoblù: “Bagagli già pronti in vista della sessione di rifinitura e la partenza domenica per la trasferta di Milano. E’ scattato il conto alla rovescia per l’ultimo allenamento settimanale, prologo del viaggio a bordo del pullman ufficiale e con i pulmini della staffetta. In un giornata di sole più che di nubi, sabato la squadra ha smarcato le consegne impartite dallo staff, riunito nell’ufficio di ‘Gila’ di mattino presto per perfezionare l’aggiornamento del programma. Poi partitella e schemi tra le punteggiature atletiche e tecniche. Il Grifone, in serie positiva da cinque turni lontano dal “Ferraris”, due vittorie e tre pareggi, è pronto a tuffarsi nelle prove finali e nelle riunioni stampate sul diario. Pochi dettagli prima di mettere il cappello sul count-down. Al Meazza saranno presenti in tribuna i vertici societari al completo”.

Fonte: genoacfc.it