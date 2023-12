Genoa-Inter, per Inzaghi solo uno oltre il 6! In quattro pessimi – TS

Sono inevitabilmente bassi i voti dell’Inter dopo la partita contro il Genoa, nelle pagelle di Tuttosport. Nessuno va oltre il 6,5 e ci sono quattro giocatori di Inzaghi indicati come peggiori in campo.

MALISSIMO – Prestazione scialba e stanca quella dell’Inter ieri, incapace di trovare le giuste contromisure all’intensità del Genoa. A steccare clamorosamente è stato Marcus Thuram, che su Tuttosport prende 5: non azzecca un pallone. Ma non fa meglio l’altro attaccante entrato al posto di Marko Arnautovic (6,5 e unico sopra la sufficienza), ossia Alexis Sanchez, bocciato a sua volta per non aver inciso. Sono quattro i 5, gli altri a Yann Sommer e Carlos Augusto protagonisti in negativo sul gol di Radu Dragusin (7,5 e migliore in campo di Genoa-Inter). Insufficienza, seppur col 5,5, per Hakan Calhanoglu, Matteo Darmian e Henrikh Mkhitaryan. Prende invece 6 Simone Inzaghi perché, stando al quotidiano di Torino, un anno fa questa partita l’Inter l’avrebbe persa.

Fonte: Tuttosport – S.PAS.